元交際相手の女性を殺害したとして、埼玉県警は１６日、同県新座市、無職山口新被告（５３）（死体遺棄罪などで起訴）を殺人容疑で再逮捕した。発表によると、山口被告は１月７〜８日、同県川越市下赤坂、会社員山本早苗さん（当時５１歳）を何らかの方法で窒息させて殺害した疑い。「やっていません」と容疑を否認している。さいたま地検は山口被告について、死体遺棄罪のほか、山本さんに対する逮捕監禁致傷罪やストーカー