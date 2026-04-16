歌手の和田アキ子（76）が16日、自身のインスタグラムを更新し、人気タレントが集まった誕生日会ショットを公開した。今月10日に76歳のバースデーを迎え、「誕生日会をやってもらってます」と出川哲朗と勝俣州和に囲まれるショットを投稿。ミニーカチューシャを付けて笑顔でピースサインをしており、“約束”通り東京ディズニーリゾートを訪れたようだ。和田は以前から「ディズニーランドに行きたい」と話しており、昨年2月