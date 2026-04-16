「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場」ヤクルトが今季２度目の４連勝で貯金を今季最多の８とした。ＤｅＮＡを相手に開幕５戦５勝となり、１９９３年以来３３年ぶりとなった。二回に先制点をもぎ取った。２死一塁の場面で「８番・投手」で先発した松本健が、相手先発・デュプランティエから左前に鮮やかに運ぶ安打を放つ。右腕にとってはプロ初安打で一、二塁と好機が広がる。９番・丸山和の左前適時打で得点を取る