16日（木）、LR株式会社は大阪府箕面市のふるさと納税返礼品に、サントリーサンバーズ大阪によるバレーボール教室を登録したと発表した。 同市をホームタウンとするサントリーはこれまでも、山村宏太前監督のオンラインレッスンやレプリカユニフォームなどをふるさと納税の返礼品として用意してきた。 今回、登場したバレーボール教室には小学生以上の子どもから