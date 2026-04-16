日本への医療品などを安定的に確保するため、高市首相が15日に発表したアジアへの支援策について、16日、外務省と財務省、経産省が合同で具体的な説明を行いました。高市首相が発表した「アジア・エネルギー・資源供給力強靱化パートナーシップ」、通称「パワーアジア」は、アジア各国に対し約1兆6000億円の金融支援を行うとしています。説明を行った3省によりますと、日本とアジア各国は、医療用の手袋やガウン、手術用廃液容器、