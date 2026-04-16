◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発登板。6回1失点10奪三振と圧巻の投球を披露すれば、大谷選手に代わってDHとして先発出場したダルトン・ラッシング選手は8回に満塁弾を放つなど、4打数2安打4打点と躍動しました。チームには正捕手のウィル・スミス選手がおり、出番が限られているラッシング選手。それでも期待の25歳は、出場5試合はすべて安打