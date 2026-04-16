◇体操・全日本個人総合選手権第1日（2026年4月16日群馬・高崎アリーナ）10月の世界選手権（オランダ）の選考を兼ねて女子予選が行われ、昨年世界ジュニア選手権の種目別床運動を制した15歳・西山実沙（なんばク）が4種目合計55・566点の首位で決勝に進んだ。1種目目の跳馬、難度を落とした段違い平行棒で全体トップの得点を叩き出した。西山は「55点を意識してきた。目標の点数を超えられてうれしい」と話し「優勝を目指