4月16日までに、女優の本田望結が自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、その姿が話題となっている。本田は、自身の写真とともに《ヨッテナイヨ》と綴り、プライベートでの食事の様子を公開した。添えられた写真には、どアップの本田が写っており、その姿はほろ酔いしているように見える。「1枚目の写真では、髪の毛を触りながらテーブルに肘をつき、一点を見つめてぼーっとした表情を浮かべる本田さんが写っ