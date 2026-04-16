AI不動産投資「RENOSY」は4月14日、「初任給と投資に関する新社会人の意識調査 2026」の結果を発表した。調査は3月6日〜13日、18〜29歳の社会人812名(この春新社会人となった「社会人1年目」377名、「社会人2年目」435名)を対象にWebで行われた。初任給額はいくら?はじめに、月の給与の総支給額(額面)を尋ねたところ、初任給が30万円以上であると回答した割合は、社会人1年目が17.2%、2年目が10.4%という結果に。社会人1年目が2年