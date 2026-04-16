巨人の田中将大投手（３７）が１６日の阪神戦（甲子園）に先発。６回８２球を投げ、７安打３失点と粘投した。初回、佐藤輝の２ランを浴びるなどで点差を迫られたものの、打線の援護にも支えられ、リードを保って降板した。巨人打線は初回、無死一、二塁から４番ダルベックが相手先発・ルーカスの甘く入った変化球を捉え３ランで先制。しかし阪神はその裏の攻撃で、二死一塁から４番・佐藤輝の一発で２点を返された。２、