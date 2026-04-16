Image: Raymond Wong / Gizmodo US 日本の一般家庭では馴染みの薄いパーティースピーカー。大人数を招待してのパーティー開催を前提とした、音量が求められる大型スピーカーです。そのパーティースピーカーで知られるSoundboksの新モデル「Soundboks Mix」を米Gizmodoがレビューしました。もし、日本でもパーティースピーカーが必要なご家庭がありましたら、参考まで。僕個人的にはパーティ