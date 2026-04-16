秋田書店は、上原きみ子による『いのちの器』最終100巻を2026年4月16日(木)に発売。最終巻発売にあわせて秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」にて本日11:00から4月20日(月)15:00までの100時間限定で、1巻〜99巻まで全話完全無料キャンペーンを開催している。また、秋田書店エレガンスイブ編集部が運営するマンガサイト「Souffle(スーフル)」では、上原きみ子のインタビュー記事が掲載されるほか、最後のペン