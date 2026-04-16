「絶対買うって決めていた」「色違いもほしすぎる」――そんな声が上がっている【しまむら】のアイテムに注目！ 今回は、40・50代のスタイリングにおすすめな「高見えアイテム」をピックアップ。プチプラなのにサマになりそうなデザインで、合わせ方次第で印象が変わるのも魅力。しまむらマニアが実際に選び、着こなしたコーディネートとあわせて、その魅力を紹介していきます。 大人の高見えセットアップ