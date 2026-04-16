ロックバンド・オアシスが、2026年のロックの殿堂入りを果たす。今年後半にロサンゼルスで行われる式典では、アイアン・メイデン、フィル・コリンズ、ビリー・アイドル、ジョイ・ディヴィジョン／ニュー・オーダー、シャーデー、ルーサー・ヴァンドロス、ウータン・クランらと共に、パフォーマー部門の先頭に立つ。 【写真】復活ライブは世界中で大きな反響