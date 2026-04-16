SKE48の大村杏(20)が14日、自身のX(旧ツイッター)を更新。同日発売の雑誌「ヤングチャンピオン」の表紙に登場したことを報告した。 【写真】隠してるところの方が少ない!?大人すぎる大胆カット 大村は「なんと二度目の表紙をさせていただきました!」と登場を報告。椅子の上での女豹ポーズや面積少なめの大胆衣装を着用した誌面写真などを投稿し、「ちょっと大人になったあんずをたくさんみてね」とアピー