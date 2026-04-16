◆パ・リーグソフトバンク６―０楽天（１６日・北九州市民球場）ソフトバンクが、今季初の同一カード３連敗を阻止した。先発の大津亮介投手は、初回から２三振を奪う立ち上がりを見せた。直後には１死二、三塁から柳田悠岐外野手が先制の３ラン。２回にも１死二塁から野村が左越えへ適時二塁打、３回１死からは山川が５号ソロを放った。大津は援護をもらった後も直球にワンシーム、チェンジアップなど変化球もうまく交えて