◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）巨人の田中瑛斗投手が１点リードの７回から２番手で登板。無安打無失点の投球を披露した。まずは先頭の小幡を中飛に仕留めて１アウト。１死から代打・高寺を迎えた。前回登板の１４日、２点リードの７回途中から登板し、一時逆転となる２点中前打を浴びた相手を二ゴロに仕留めた。近本には四球を与えたが、続く中野を遊ゴロに打ち取って前回からのリベンジに成功した。