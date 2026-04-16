ボートレース住之江の「第44回全国地区選抜戦」が、16日に開幕した。福岡支部の129期生・森清友翔（もりきよ・ゆうと）が1Rを決まり手“抜き”でモノにすると、後半7Rは逃げで初日ピンピン発進を決めた。「たぶん連勝は初めてだと思います。18日は誕生日なので、その日に勝てればいいですし、それまで連勝が続いていたら最高です」今年2月22日の尼崎ルーキーシリーズ第3戦で初の優勝戦進出と、デビュー9期目で初めてと遅ま