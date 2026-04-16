◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0DeNA(16日、神宮球場)DeNAは完封負けでヤクルトに5戦全敗となりました。2回、先発のデュプランティエ投手が2アウトから武岡龍世選手にフォアボールを与えると、松本健吾投手にヒットを許し、1・2塁へ。9番の丸山和郁選手に先制タイムリーを浴びます。さらに3回は先頭打者に出塁を許すも、次の打者をダブルプレー。2アウトとなりますが、オスナ選手にツーベースヒットを許すと、岩田幸宏選手の外野