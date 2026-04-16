◇パ・リーグソフトバンク６―０楽天（2026年4月16日北九州市民）ソフトバンクが2発6得点で連敗を「2」で止めた。初回に柳田の3号3ランで先制。2回は野村勇の今季初打点となる適時二塁打で追加点。3回は山川の5号ソロで加点した。先発の大津は7回無失点で今季2勝目。9回は絶好調の上茶谷が締めた。負ければ陥落の危機だったが、投打が本領発揮で快勝。がっちり首位をキープした。