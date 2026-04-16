◇パ・リーグ楽天０―６ソフトバンク（2026年4月16日北九州市民）楽天の連勝は「4」で止まった。勝てば2022年6月23日以来（開幕1試合時は除く）1393日ぶりに首位の大チャンスだったが、勝利を逃した。先発を託したドラフト1位右腕・藤原が初回に柳田の先制3ランを浴びるなど4回5安打5失点で今季2敗目を喫した。打線は相手先発・大津の前に7回までに11三振を喫した。チームの零敗は8日の日本ハム戦（楽天モバイル