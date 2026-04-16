東京建物BrilliaHALL（豊島区立芸術文化劇場）で上演中のミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の公式Xが16日更新され、17日の公演は予定通り実施することを発表した。この日の公演は出演者の体調不良のため中止に。午後1時の公演開始の約3時間前の午前10時15分の発表となった。そして、午後8時15分の投稿では「公演再開のお知らせ」とし、「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は、明日4/17(金)13時の公演につきまして、予定通り実施さ