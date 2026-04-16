「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）川上球審の頭部付近にバットが直撃するアクシデントが起きた。八回、オスナがスイングした際にバットが手から離れて後方へ飛んで、川上球審に直撃。よろけながらそのまま倒れ込むと、選手やコーチ、両軍トレーナーも駆けつけ、本塁周辺はブルーのシートで目隠しされた。スタンドからは「頑張れ、川上」コールが起きる中、担架で運ばれた。その後、一塁塁審だった吉本審判員が球審