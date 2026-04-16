【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】アメリカ新旧主将を相手に「極上キープ＆パス」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の主将であるMF長谷川唯が、アメリカのスター選手たちを相手に異次元のクオリティーを見せつけた。パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗れたものの、4月15日の第2戦は