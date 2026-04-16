近藤真彦主演の映画「ハイティーン・ブギ」にヒロイン役で出演するなど、８０年代にグラビアを席巻した女優・武田久美子（５７）が１３日、ブログを更新。ＪＡＬビジネスクラスで住まいのある米サンディエゴに戻ったことを報告した。サンディエゴへは成田から直行便で「ワインを楽しみながら美味しい機内食を堪能それも映画を観て泣いたり笑ったりしながら」「普段家ではソファーにゆっくり座るという習慣が無い程リラックス