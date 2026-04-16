政府が検討を進める裁量労働制の見直しをめぐり、過労によって家族を亡くした遺族らが「過労死が減っていない中で見直しはするべきではない」として、制度の拡大に反対しました。裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、経営者と労働者の間であらかじめ定めた「みなし労働時間」に基づいて賃金を支払う仕組みで、政府は柔軟な働き方を拡大するためとして、この制度の見直しを検討しています。裁量労働制をめぐっては、企業などか