16日は県内全域で一日晴れて、暑く感じた人も多かったのではないでしょうか。 最高気温が25℃以上の「夏日」が今年初めて観測されたのは、南島原市口之津や大村市、長崎市の3つの地点です。 最高気温25.7℃を観測した長崎市では、半袖姿の人や日傘をさしている人が見られました。 17日の気温は、平年よりおおむね高いでしょう。 午後からにわか雨の可能性もありますので、洗濯物は午前中に干した方がよさそうで