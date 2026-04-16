◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―０ＤｅＮＡ（１６日・神宮）ヤクルトは僅差の接戦をものにし、４連勝を飾った。２―０の９回にはホセ・キハダ投手が登板し、１回を無失点に抑えた。初登板から７試合連続セーブは２２年の巨人・大勢に並びプロ野球記録となった。