バンキシャはこれまで、大阪府に住む廣瀬さんご家族を取材してきました。障害のある長男・トモくん（12）のため、お父さんはこれまで180を超える発明品を作っています。今回は、トモくんの小学校生活最後の1年間に密着。2回連続でお伝えする家族の物語です。【真相報道バンキシャ！】■発明つぎつぎ…180以上障害ある息子のため2023年、大阪──。 バンキシャは3年前から大阪のある家族に密着してきました。4人家族の廣瀬さんち