◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―０ＤｅＮＡ（１６日・神宮）ＤｅＮＡは５安打完封負けで、ヤクルトに今季５連敗となった。借金も５に膨らんだ。先発したデュプランティエは４回６安打２失点（自責１）で今季初勝利ならず、２敗目となった。「２番・左翼」でスタメン出場したヒュンメルが、１点ビハインドの３回２死二塁、ヤクルト・岩田の強風にあおられた打球を、まさかの落球。打球はグラブをかすめ、顔面を直撃する痛