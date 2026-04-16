◇プロ野球セ・リーグヤクルト2−0DeNA(16日、神宮球場)首位に立つヤクルトは開幕からDeNAに5戦全勝となりました。打線は2回、2アウトから武岡龍世選手が四球で出塁すると、8番の松本健吾投手がプロ初安打で好機を広げ、塁上でニッコリ。さらに丸山和郁選手がショートの頭を越えるタイムリーで、デュプランティエ投手から先制点を奪います。3回には、2アウトから4番のオスナ選手が三塁線を破る二塁打でチャンスメーク。続く岩田