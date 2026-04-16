「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）川上球審の頭部付近にバットが直撃するアクシデントが起き、球審が途中交代した。八回、オスナがスイングした際にバットが手から離れて後方へ飛んでいってしまう。直撃した川上球審はよろけながらそのまま倒れ込んだ。選手やコーチ、両軍トレーナーも駆けつけ、本塁周辺はブルーのシートで目隠しされた。スタンドからは「頑張れ、川上」コールが起きる中、担架で運ばれた。