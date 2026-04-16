京都・南丹市で起きた11歳男児の遺体遺棄事件で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）。その身柄が16日午後、検察に送られました。結希さんの殺害についても認める供述をしている安達容疑者。結希さんの無事を祈っていた山あいの町は、衝撃が走っています。南丹市内にあるベーカリショップに張られていたのは、結希さんの情報提供を求める“張り紙”。3月31日、安達容疑者とみられる男が、女性と共にこの張り紙を持ってきたといい