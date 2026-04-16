映画「ゴジラ−１．０（マイナスワン）」などの内容を文字で説明した「ネタバレ記事」をインターネット上に投稿したとして、著作権法違反に問われたサイト運営会社代表の被告（３９）に対し、東京地裁は１６日、懲役１年６月、執行猶予４年、罰金１００万円（求刑・懲役１年６月、罰金１００万円）の判決を言い渡した。島戸純裁判長は、記事による著作権侵害を認めた上で、「映画の商品価値を失わせ、制作者側の収益構造や文化