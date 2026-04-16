元SKE48でフリーアナウンサーの柴田阿弥（32）が16日、今春に専門職大学院を卒業したことを自身のX（旧ツイッター）で明かした。ガウン姿に角帽をかぶった写真とともに「年度末〜新年度でバタバタしていてSNSに書くのが遅くなりましたが、この3月で専門職大学院を卒業しました。公共政策修士課程を修了しました！」と報告。「地元の大学に通っていた頃は、自分が大学院に行くなんて想像もしていませんでした」というが「ただ、