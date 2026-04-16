お笑いタレントのヒロシ（54）が、修理から戻ってきた愛車・カワサキ「KH250」を公開し、話題になっている。【映像】“ホテルみたい”な自宅や愛車たち（複数カット）これまでもInstagramを通じて、プライベートな一面を披露してきたヒロシ。所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダを紹介すると、「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せ