京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親が、殺害についても認めていることが分かりました。元埼玉県警捜査1課・佐々木成三さんとこの事件について見ていきます。警察が行方不明となった結希さんの捜索を続ける中で、死体遺棄の疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者をめぐって、捜査関係者の中である違和感があったといいます。その違和感について、詳しく見ていきます。まず行方不明となった当日