テレ東不倫復讐劇新シリーズ、水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）。トリプル主演の水崎綾女さん、篠田麻里子さん、矢吹奈子さんにインタビュー。「単独行動より仲間と一緒に行動する方が好き？」「3人で同盟を組むとしたら？」「生まれ変わるとしても自分がいい？」などの質問で「〇×トーク」。インタビュー【前編】では、お互いの印象や、“夫”たちの様子を。【動画】ゲス不倫を捉えた