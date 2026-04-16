Image: Digineer Station / Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2023年4月、「ChatGPTの心の闇… 。それは理想の社会か、それとも怪物か」を掲載しました。ChatGPTにプロンプトによるペルソナ（人格・属性）を付与すると、その特徴に応