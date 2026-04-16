イラストレーター“ぢゅの”氏が描くmofusandをデザインしたデコレーションフィギュア「HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series」が、4月24日（金）から、全国のバラエティショップや書店およびドリームズオンラインショップなどで発売される。【写真】気になるシークレットも公開！商品のラインナップ■人気のブラインドボックス仕様今回第2弾として発売される「HIPPERS mofusand Shrimp Meow Series」は、日常のさまざまなア