16日は熊本地震の「本震」から10年です。熊本から桐谷美玲キャスターと、熊本出身で、地震当時、「news every.」のキャスターとして取材していた陣内貴美子さんがお伝えします。◇復興のシンボルでもある熊本城からお伝えします。10年前、当たり前のように建っていたこの熊本城も、甚大な被害を受け復旧が進められています。あの日から10年、各地で祈りがささげられました。■本震から10年息子を失った母の思いこれまでに経験し