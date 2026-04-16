◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１６日・北九州市民球場）ソフトバンク・大津亮介投手が７回を無失点と力投した。初回は３者凡退の立ち上がり。１番・小郷、３番・辰己から空振り三振を奪った。この日もワンシーム、チェンジアップ、カーブなど多彩な変化球で相手打線を翻ろう。７回までで二塁すら踏ませず、三振は毎回の１１個を記録した。５点の援護を守り、自身初の２ケタ奪三振をマークする好投を見せた。２勝目の権