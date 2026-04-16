◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１６日・甲子園）阪神・福島圭音外野手が平凡な二ゴロを内野安打にした。５回１死一塁の代打で出場。打球を処理した浦田は二塁へのトスを試みかけたが、一塁走者の小幡はスタートを切っており、断念した。一塁送球に切り替えたものの、俊足の福島が先にヘッドスライディング。オールセーフで好機が広がった。さらに近本が右前打でつなぎ、１死満塁で中野が左犠飛。１点差に迫った。