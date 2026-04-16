◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１６日・神宮）ヤクルト―ＤｅＮＡ戦で行ったアクシデントに球場が騒然とした。ヤクルトが２点リードの８回。オスナが４球目をフルスイングし、ファウルを打った際に、手からすっぽ抜けたバットの先端が、川上球審の左側頭部を直撃。脳しんとうを起こしたと見られ、川上球審は立ち上がれず、試合は一時中断。治療のため、バッターボックスの周辺はブルーシートで囲まれた。その後、川