歌手のＩＳＳＥＩが１６日、東京・千代田区の東京国際フォーラムで主演舞台「ぽっぷす？」（２５日まで、同所ほか）の初日を迎えた。公演前には取材会も行った。「誰もが知っていて、誰もが口ずさめる音楽＝ポップスの力」を現代の舞台空間に蘇らせることを目指したオリジナル作品。売れないロックバンドとして夢を追い続ける主人公・アンザイを演じる。魅力の１つは生バンド。実際に出演者でバンドを組むため「舞台のバンド