女子カーリング界の長きにわたってけん引したシルバナ・ティリンツォーニ（４６＝スイス）が、第一線を退く意向を示した。複数の海外メディアが１６日までに報じた。ワールドツアー世界最高峰・グランドスラムの公式Ｘ（旧ツイッター）は「史上最高の選手の一人。シルバナ・ティリンツォーニが引退を発表しました。４度の世界チャンピオン、７度のグランドスラム優勝者、五輪銀メダリストとの旅に同行できたことは、本当に楽し