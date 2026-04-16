大相撲の春巡業が１６日、神奈川・横浜市で行われた。今巡業を初日から休場していた幕内・藤青雲（藤島）がこの日から復帰し、ぶつかり稽古で胸を出すなどして汗を流した。藤青雲は熊本市出身。故郷の熊本県が大地震に見舞われてからこの日で１０年となった。当時は明大１年で上京直後だったといい、「慌てて親などに電話した」と振り返った。地元に帰ったのは地震が発生してから数か月後、「熊本城を見て、石垣が崩れてて、小