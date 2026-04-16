セキララカードは、4月17日〜20日の4日間、体験展示型イベント「失恋ミュージアム by SEKIRARA CARD」を開催する。「思いっきり、失恋しよう」をテーマに、展示や体験スペースが楽しむことができる。一般公開に先駆けて体験してきたので、レポートしていく。○失恋にまつわるデータが公開。失恋の痛み=物理的な外傷の痛み!?失恋をした時に、辛い気持ちになったり、食欲がなくなったりといった体験をしたことがある人は少なくないだ