日本サッカー協会は16日、東京都内で理事会を開き、元日本代表でJ1鹿島の強化責任者を務める中田浩二氏（46）を技術委員会のメンバーに新たに選任した。技術委員会の諮問機関「技術委員会アドバイザリーボード」を設置した。主要スタッフの人事など重要事項を協議したり、技術委員会の活動を評価したりする。人選は今後決めるという。