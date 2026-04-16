サンリオは１６日、同社の常務取締役が複数年にわたり、米子会社から合計数億円の不適切な報酬を受け取っていた疑いがあると発表した。サンリオは常務の全ての職務を停止し、独立した専門機関と詳細を調査するとしている。発表によると、常務は同社の指名・報酬諮問委員会で定められた報酬のほか、２０２１年から２５年まで最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めたサンリオの米国子会社から別途報酬を受け取っていたとの内部通報があ